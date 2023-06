Polestar 2: con l’ultimo update arriva anche YouTube

Polestar ha annunciato il suo ultimo aggiornamento over-the-air per la Polestar 2 EV, che include un’app integrata di YouTube direttamente sulla schermata principale. Volvo, uno dei proprietari di Polestar, ha menzionato per la prima volta il piano di rendere disponibile YouTube per il suo sistema di infotainment nel 2022, anche se inizialmente attraverso il Play Store. Ovviamente non è consigliabile guardare video di YouTube mentre si guida, e, infatti, Polestar specifica che l’app è pensata per intrattenersi mentre la macchina si sta ricaricando.

Ci sono anche alcune nuove funzioni per quando si è in viaggio, tra cui l’informazione ampliata di Apple CarPlay sulle chiamate o sui media sulla schermata principale. Inoltre, è possibile controllare le chiamate attraverso il volante (come nella maggior parte delle auto) e, più interessante, visualizzare le chiamate e le mappe di Apple direttamente sul display del conducente.

L’ultimo aggiornamento della Polestar 2 si concentra sull’app Range Assistant, con un importante miglioramento che offre un maggiore controllo dell’efficienza energetica, con il monitoraggio del consumo esteso oltre 20, 40 o 100 miglia. L’aggiornamento tiene anche conto dei cambiamenti ambientali e delle variabili correlate nella proiezione dell’autonomia, con informazioni in tempo reale disponibili direttamente sul display del conducente.