Il materiale che cambia colore mostra quando i farmaci superano la data di “scadenza”

Mantenere la giusta temperatura per alimenti e farmaci sensibili al freddo è fondamentale per garantire la loro sicurezza ed efficacia. Ma come possiamo essere sicuri che questi prodotti non superino i limiti di temperatura critici? Recentemente, i ricercatori dell ‘Institute of Biomedical & Health Engineering, Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT), (appartenente alla Chinese Academy of Sciences -CAS), hanno sviluppato una soluzione innovativa utilizzando materiali che cambiano colore in base alla temperatura, offrendo un metodo visivo e pratico per monitorare il mantenimento delle condizioni di conservazione. Solitamente, i congelatori e i camion refrigerati mantengono le temperature impostate, ma gli incidenti possono capitare e ciò potrebbe compromettere la qualità dei prodotti sensibili al freddo. I tradizionali sensori wireless possono monitorare la temperatura dei singoli prodotti, ma generano una quantità significativa di rifiuti elettronici. Per superare queste limitazioni, i ricercatori hanno esplorato l’uso di materiali che agiscono come indicatori visivi, offrendo informazioni precise senza produrre rifiuti aggiuntivi. Nel loro studio, hanno sviluppato microcristalli dai colori brillanti, in grado di diventare incolori in risposta a una vasta gamma di temperature e tempi di reazione. Questi microcristalli sono stati incorporati in materiali che possono essere utilizzati come indicatori visivi su confezioni di prodotti sensibili al freddo, come fiale o codici QR.

Perdita di colore e disgregazione dei microcristalli: tecnologia applicabile su etichette e QR code

Per esempio, hanno utilizzato nanoparticelle di biossido di silicio rivestite di glicerolo che, quando si raggruppavano in microcristalli in acqua, mostravano colori vivaci come il verde o il rosso. Successivamente, hanno creato liquidi con punti di fusione variabili, miscelando diverse proporzioni di polietilenglicole o etilenglicole e acqua. Quando queste due parti sono state combinate, il materiale ha reagito alla temperatura, causando una perdita di colore irreversibile e la disgregazione dei microcristalli. Questi materiali sono stati progettati per tracciare una vasta gamma di temperature, da -94 a +99 gradi Fahrenheit, per periodi che possono variare da pochi minuti a diversi giorni. Inoltre, sono stati integrati in etichette rotonde flessibili per fiale e codici QR, rendendo il monitoraggio della temperatura ancora più facile e preciso. I ricercatori sono entusiasti delle potenzialità di questi materiali intelligenti che cambiano colore. Essi rappresentano una soluzione promettente per garantire la sicurezza dei prodotti sensibili al freddo lungo le catene di fornitura del settore medico.