Gli scienziati scoprono che la Terra ha una quasi-luna nascosta che esiste da secoli

Secondo Space.com, il quasi satellite appena battezzato 2023 FW13 si trova in un’orbita che si estende a metà strada verso Marte e a metà strada verso Venere. L’asteroide è stato individuato dagli astronomi con il telescopio Pan-STARRS a Maui, che si trova in cima a un vulcano inattivo. Il motivo per cui è considerato una “quasi-luna” è che la sua orbita gravitazionale è basata intorno al Sole, a differenza del nostro satellite nativo, che è legato alla gravità terrestre. Questo non è il primo quasi-satellite che troviamo nelle vicinanze: l’asteroide Kamo’oalewa, noto anche come 2016 HO3, è stato avvistato nel 2016 e ha un’orbita simile a quella di 2023 FW13. Gli astronomi non ritengono che nessuno di questi asteroidi rappresenti una minaccia per la Terra. Si stima che la quasi-luna 2023 FW13 abbia una larghezza di circa 6 metri e che passi a circa 9 milioni di chilometri all’anno in quello che viene considerato come punto più vicino alla Terra. Si tratta di una distanza significativamente superiore a quella della Luna, che nel suo punto più vicino in orbita si trova a circa 384 403 km dalla Terra. Dopo aver scoperto l’esistenza di 2023 FW13, gli astronomi sono riusciti a trovare avvistamenti che risalgono al 2012 utilizzando dati d’archivio.

Quasi- lune molto longeve

Naturalmente, 2023 FW13 è un satellite nella nostra orbita da molto più tempo e gli astronomi stimano che probabilmente è un quasi-satellite della Terra fin dal 100 a.C. Inoltre, stimano che probabilmente resterà in orbita almeno fino al 3700, quindi avremo il nostro compagno spaziale per un bel po’ di tempo. Ciò che rende 2023 FW13 e Kamo’oalewa unici rispetto ad altri quasi-satelliti e mini-lune del passato è la loro longevità. La maggior parte degli asteroidi che si trasformano in quasi-satelliti nelle vicinanze della Terra restano in circolazione solo per pochi mesi o anni al massimo, ma entrambi sono in circolazione da parecchio tempo. Kamo’oalewa è in circolazione da almeno 100 anni, mentre 2023 FW13 è in circolazione da migliaia di anni. Kamo’oalewa è sotto osservazione da un po’ di tempo e la sua presenza nel cosmo è interessante perché la teoria attuale è che potrebbe essersi staccato dalla nostra luna. L’asteroide, largo 4o metri, riflette la luce in modo molto simile ai nostri vicini lunari, il che rende la teoria piuttosto forte. Per scoprirlo con certezza, la Cina sta pianificando una missione per il 2024 per raccogliere alcuni campioni da Kamo’oalewa e determinare se sia effettivamente di origine lunare. Per quanto riguarda il 2023 FW13, dovremo aspettare e vedere cosa riveleranno le nuove osservazioni sulla quasi-luna recentemente scoperta. A quanto pare, abbiamo ancora più di 1.000 anni prima che questo asteroide non si trovi più nelle vicinanze della Terra; quindi, abbiamo tutto il tempo per scoprire che cos’è prima che se ne vada.