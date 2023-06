Fototerapia: un nuovo trattamento per i disturbi del sonno

Indossare un dispositivo per fototerapia, che emette luce nel vicino infrarosso, è associato a potenziali benefici terapeutici per il sonno e il funzionamento diurno, secondo un nuovo studio che sarà presentato al meeting annuale SLEEP 2023. I risultati dimostrano che i sintomi correlati a disturbi del sonno sono migliorati dopo tre settimane di trattamento. I partecipanti al gruppo di trattamento attivo hanno riferito di avere una migliore qualità del sonno, di sentirsi più riposati e rilassati e di funzionare meglio durante il giorno. “Questo nuovo dispositivo di fototerapia, sebbene sia ancora in fase di studio e necessiti di ulteriori ricerche, sembra essere generalmente ben tollerato da un piccolo gruppo di partecipanti“, ha dichiarato l’autrice principale Kathryn Kennedy, dottoranda presso il dipartimento di psichiatria dell’Università dell’Arizona a Tucson. Secondo gli autori, la somministrazione transdermica di luce nel vicino infrarosso presenta diverse proprietà terapeutiche, tra cui un maggiore rilassamento, probabilmente attraverso la stimolazione dell’attività parasimpatica.

Lo studio sperimentale

Lo studio di cinque settimane ha coinvolto 30 adulti di età compresa tra i 30 e i 60 anni. Ogni partecipante ha riferito di avere disturbi del sonno. Dopo un periodo di due settimane, i partecipanti hanno indossato un collare cervicale ogni due sere prima di andare a letto, per 21 giorni. Per i partecipanti al gruppo di trattamento, il collare emetteva luce nel vicino infrarosso, mentre per quelli del gruppo di controllo il collare era inattivo. I partecipanti hanno compilato questionari sui sintomi fisici e sulla gravità dell’insonnia e hanno fornito valutazioni giornaliere di misure quali la qualità del sonno, i cambiamenti percepiti nel sonno, la sensazione di freschezza, il rilassamento e il funzionamento diurno. I risultati sono stati confrontati tra i gruppi. Kennedy ha osservato che, mentre esistono molti sleep tracker sul mercato, ci sono pochi dispositivi indossabili mirati a migliorare il sonno e le prestazioni del giorno dopo, rendendo la luce nel vicino infrarosso un candidato intrigante con il potenziale di diventare un nuovo trattamento per i disturbi del sonno sub-clinici. “Dato il campo emergente della fotobiomodulazione e i suoi potenziali effetti neuroprotettivi e vasodilatatori, questo dispositivo che emette luce rossa e vicino all’infrarosso può essere utile se si perfezionano il livello di potenza in milliwatt, il dosaggio e la frequenza d’uso”, ha dichiarato la ricercatrice.