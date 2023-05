Transformers: Il Risveglio – La sinossi completa rivela nuovi dettagli

Online è stata diffusa la sinossi completa di Transformers: Il Risveglio, il lungometraggio in uscita a giugno nelle sale cinematografiche, e che è stato già elogiato da critici. La trama che è stata condivisa online ha permesso di rivelare ancora più dettagli sulla storia.

Ecco la sinossi:

È il 1994, l’epoca dell’hip hop e delle Air Jordan, e nel suo vivace quartiere di Brooklyn, l’ex soldato dell’esercito americano Noah Diaz (Anthony Ramos) sta facendo del suo meglio per aiutare a sostenere la famiglia. Ma non riesce proprio a prendersi una pausa. Dopo una serie di eventi, Noah si ritrova al volante dell’Autobot Mirage (doppiato da Pete Davidson), che rivela l’esistenza di tre compagni Autobot nascosti: Optimus Prime (doppiato da Peter Cullen), Bumblebee e Arcee (doppiato da di Lisa Koshy).

Nel frattempo, in un museo archeologico di Ellis Island, la ricercatrice venticinquenne Elena Wallace (Dominique Fishback) attiva inconsapevolmente un faro alieno nascosto all’interno di un’antica statuetta. Ascoltando il suo richiamo, Noah e gli Autobot arrivano al segnale, proprio come farà il malvagio Terrorcon Scourge ( doppiato da Peter Dinklage). Quando Scourge fugge con un misterioso artefatto in grado di evocare Unicron (un’entità di dimensioni inimmaginabili e forza distruttiva), Noah ed Elena uniscono le forze con gli Autobot per cercare di impedire l’annientamento della Terra. Ma anche i potenti Autobot sono impreparati ad affrontare la nuova potente fazione di esseri Transformers che incontrano nella loro missione: i Maximals, un gruppo di bestie robotiche che potrebbero essere la chiave per riunire gli Autobot con il loro mondo natale di Cybertron.