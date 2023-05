The Flash 9: gli showrunner rivelano dei finali alternativi

Ora che The Flash 9 si è concluso, chiudendo il percorso narrativo di una delle serie simbolo dell’Arrowverse, lo showrunner Eric Wallace, assieme all’ex showrunner Todd Helbing, hanno voluto rivelare quale sarebbe stato, nella loro idea, un finale alternativo interessante da proporre al pubblico.

Ecco le parole di Eric Wallace:

Non essendoci la stagione dieci all’orizzonte, non c’è stato il tempo di organizzare questa idea. Ma nella mia mente c’era un qualcosa che chiamava in gioco le Forze Negative, si trattava però di una trama molto più ampia da sviluppare.