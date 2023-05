Nightmare: Robert Englund vorrebbe un remake del terzo film

Robert Englund si è da poco espresso su ciò che, a suo parere, servirebbe al franchise di Nightmare on Elm Street per riprendere quota. L’attore ha parlato di un remake di Nightmare 3 – I guerrieri del Sogno.

Ecco le sue parole:

Si tratta del film preferito della saga, la gente lo ama più di tutti gli altri. E poi la sceneggiatura è buona. Le persone che ci hanno lavorato a livello di script ora hanno un Oscar. Se mai facessero il remake sarei disponibile per un cameo, magari potrei fare la parte di Priscilla Pointer al maschile. Si tratta di quel character che è scettico sugli incubi dei ragazzi protagonisti. Sarebbe divertente, così come fanno anche per altri remake, riportare dall’originale qualche interprete.