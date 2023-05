Mark Hamill spiega come riesce a fare la risata del Joker

Dopo che su Twitter si è scatenato in un sondaggio il toto voce preferita di una serie animata, che ha portato Kevin Conroy con il suo Batman ad ottenere più tweet di approvazione, anche Mark Hamill con il suo Joker ha ricevuto molti commenti positivi. E, di recente, l’attore ha rivelato come fa a riprodurre la iconica risata del pagliaccio del crimine.

Ecco le sue parole:

A volte mi capita di essere in un negozio e ci sono persone che mi chiedono di fare la risata. La prima cosa da fare è riscaldare la voce, perché se si provasse a fare a secco quella risata ci si farebbe del male alla gola. Si tratta di un’operazione simile a quando riscaldi un motore. E poi non è un qualcosa che puoi fare in maniera sottile. A volte mi capita di fare questa risata maniacale mentre mi trovo in un negozio di giocattoli, e la gente mi guarda come per dire ‘cosa sta facendo quel vecchio a quel bambino di 10 anni?’. Ma mi viene spesso chiesto di farlo.