L’Italia progetta un fondo statale per promuovere le startup IA

Il governo italiano intende istituire un fondo di investimento sostenuto dal finanziatore statale Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per promuovere le startup che investono nell’Intelligenza Artificiale (IA) ha detto Alessio Butti, Sottosegretario della Presidenza del Consiglio per l’Innovazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Dopo che OpenAI ha deciso di offrire una somma di 100.000 dollari a 10 destinatari (singole persone, team o organizzazioni) che proporranno un piano per lo sviluppo di un processo di regolamentazione sviluppato sulla base di alcuni fattori, tra cui inclusività, rappresentatività, moderazione, scalabilità e leggibilità, l’Italia tramite il Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, annuncia il fondo per le startup nel settore IA. Intervistato da Class Cnbc in occasione dell’Artificial Intelligence Day, Butti afferma che il governo è attento agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, settore nel quale occorre trovare un equilibrio tra i diritti degli esseri umani e l’evoluzione tecnologica. Il Sottosegretaria aggiunge che l’obiettivo del Governo è aumentare l’indipendenza dell’industria italiana e coltivare una nostra capacità nazionale di sviluppare competenze e ricerca nel settore. Per questo stanno lavorando con Cdp alla creazione di un fondo di investimento destinato alle startup più innovative, affinché si possa promuovere lo studio, la ricerca e la programmazione sull’AI in Italia. Per fare questo, Butti ha dichiarato che, insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale, si sta lavorando alla costituzione di un autorevole gruppo di esperti e studiosi italiani. Germania e Francia si sono mosse già nel 2019, poco dopo la Spagna. “Noi abbiamo un buon documento strategico di partenza, che ora occorre aggiornare”, afferma. Come riporta il Corriere Comunicazioni, in linea con la Strategia Europea, il Programma delinea ventiquattro politiche da implementare in 3 anni per potenziare il sistema AI in Italia, attraverso creazione e potenziamento di competenze, ricerca, programmi di sviluppo e applicazioni dell’AI. Queste politiche hanno l’obiettivo di rendere l’Italia un centro sull’intelligenza artificiale competitivo a livello globale, rafforzando la ricerca e incentivando il trasferimento tecnologico. Per rispondere a queste sfide sono state individuate le fonti di investimento, europee e nazionali per sostenere ciascuna politica.