Hidden Strike: il trailer del film con John Cena e Jackie Chan

Il duo formato da John Cena e Jackie Chan ha realizzato il film action Hidden Strike, di cui è stato da poco diffuso il trailer. Alla regia del progetto è stato chiamato il filmmaker di Need for Speed, Scott Waugh.

Ecco il trailer di Hidden Strike.

In questo lungometraggio John Cena e Jackie Chan vestono i panni di due ex soldati speciali che devono aiutare dei civili ad oltrepassare una zona pericolosissima, chiamata “autostrada della morte” e che conduce attraverso la città di Baghdad. Lungo il percorso saranno davvero tante le sfide da affrontare.

Originariamente il progetto si doveva intitolare Snafu, e poi ha cambiato il nome in Hidden Strike. In questo lungometraggio John Cena e Jackie Chan sono insieme a dare vita ad una commedia d’azione esplosiva.

Ricordiamo che John Cena ha di recente lavorato alla serie TV Peacemaker, in cui l’azione è mischiata alla commedia, in una particolare formula di cinecomics. Mentre Jackie Chan è in trattative per lavorare in un nuovo Karate Kid.