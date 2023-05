Eizabeth Holmes ha iniziato a scontare i suoi 11 anni di carcere

Salvo sorprese durante il processo d'appello, Elizabeth Holmes passerà i prossimi 11 anni della sua vita in una struttura di minima sicurezza in Texas.

La fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes, colpevole di quattro capi d’accusa di frode, ha iniziato la sua condanna di 11 anni di prigione. La BBC riporta che sconterà la sua pena in un carcere di minima sicurezza in Texas. Holmes si è presentata presso l’istituzione federale a Bryan, in Texas, che ospita tra 500 e 700 detenuti, martedì. Si trova a circa 160 km a nord di Houston, sua città natale. Il suo arrivo nella struttura è stato confermato dal Federal Bureau of Prisons, che ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sulla sua detenzione per motivi di privacy.

Lì, la donna, un tempo considerata la più giovane miliardaria di sempre (escludendo ereditiere, beninteso), potrebbe lavorare insieme ad altri detenuti per un compenso orario che varia tra 12 centesimi e 1,15 dollari — gran parte dei quali verranno trattenuti alla fonte, in modo da risarcire le vittime della sua frode.

La prigione in Texas dove Holmes sconterà la sua pena è una vasta struttura di 37 acri. La maggior parte dei detenuti lì è stata condannata per reati non violenti, che vanno da crimini minori legati allo spaccio, fino ai reati finanziari. Ai detenuti vengono pertanto offerti diverse risorse rieducative, tra cui – oltre ai momenti di lavoro – anche attività extracurriculari, come corsi di livello universitario, corsi di lingua straniera, alfabetizzazione informatica o economia aziendale.

Holmes ha lottato per evitare la prigione, in attesa di potersi difendere anche in appello. I suoi avvocati avevano sostenuto che la Holmes dovrebbe rimanere libera per potersi prendere cura dei suoi figli, uno dei quali ha quasi due anni e l’altro tre mesi. Il giudice la pensava diversamente. Il carcere dove la Holmes rischia di passare i prossimi 11 anni della sua vita è attrezzato con strutture per facilitare gli incontri trai bambini, anche di età molto piccola, e le loro madri — che in alcuni casi sono autorizzate ad allattare al seno.