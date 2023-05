Batterie al litio: inaugurato il laboratorio “Dry Room”

Il Gruppo Solvay ha inaugurato il laboratorio “Dry Room” presso il Centro di Ricerca Solvay di Bollate (Milano) in occasione del 160° anniversario dell’azienda. L’evento ha visto la partecipazione di istituzioni locali, università, partner, clienti, dipendenti e stampa. Il laboratorio è dedicato alle batterie al litio e rappresenta un investimento di un milione di euro, con il sostegno finanziario anche del Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite il programma IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo).

Il Centro di Ricerca Solvay di Bollate svolge un ruolo chiave nello sviluppo di materiali innovativi per il settore high-tech e il nuovo laboratorio applicativo valuta le prestazioni delle batterie al litio assemblate con i materiali prodotti dal gruppo. La “Dry Room” è un ambiente controllato con temperature e umidità molto basse, simile a quelle dei produttori di batterie al litio, che consente di ottenere risultati affidabili e condivisibili con partner e clienti.

Durante l’evento, Marco Martinelli, country manager di Solvay per l’Italia, ha ricordato l’inizio della storia di Solvay in Italia 111 anni fa, con l’utilizzo del calcare toscano. Marco Apostolo, direttore del sito di Bollate, ha sottolineato l’importanza della nuova “Dry Room” nel posizionare il Laboratorio Batterie come centro d’eccellenza nello studio delle batterie al litio. Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, ha elogiato Solvay per il traguardo dei 160 anni e ha sottolineato la necessità di ridurre gli oneri burocratici e formare professionisti capaci di far fronte alle nuove esigenze della sostenibilità.

Durante l’evento, sono state presentate anche le applicazioni dei fluoropolimeri nei settori high-tech e la tavola rotonda si è incentrata sullo sviluppo di tecnologie sostenibili per la mobilità del futuro. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare la showroom del sito di Bollate per vedere i risultati dei progetti del Centro di Ricerca. Il Centro impiega circa 350 ricercatori che collaborano con università, partner e clienti. Il sito di Bollate è anche la sede della direzione nazionale di Solvay in Italia e conta complessivamente circa 500 dipendenti.