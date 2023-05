Splatoon 3: update 4.0.0 in arrivo, tutti i dettagli dell’aggiornamento

Splatoon 3 sta per ricevere l'update 4.0.0: vediamo tutte le novità previste con l'arrivo dell'aggiornamento.

Splatoon 3 riceve oggi l’update 4.0.0 che modifica il bilanciamento del gioco e aggiunge diversi nuovi contenuti all’esperienza. In concomitanza con l’arrivo del Sizzle Season, l’aggiornamento aggiunge diverse novità tra cui nuove armi, nuovi stage, nuovi oggetti, nuove carte per Splattanza e tanto altro ancora. Vediamo più nel dettaglio le novità previste con l’update:

Un nuovo catalogo di oggetti, decorazioni, sticker, emote e altro

Un nuovo stage: Barnacle & Dime

Un livello di ritorno da Splatoon 2: Humpback Pump Track

2 nuove armi principali

9 nuovi set di armi con diverse sub e armi speciali

Un nuovo livello Salmon Run: Jammin’ Salmon Junction

11 nuove carte Tableturf Battle

Sono poi state aggiunte anche diversi elementi per il multiplayer tra cui 3 nuove tracce e due nuove armi, S-BLAST ’92 e Painbrush, che saranno disponibili per l’acquisto presso lo shop a partire dall’inizio del Sizzle Season. Per saperne di più vi rimandiamo alle note complete dell’update.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Splatoon 3 resta in attesa dell’arrivo del secondo DLC, chiamato Torre dell’Ordine, al momento ancora privo di una data d’uscita. Il gioco è ora disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.