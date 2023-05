Ratchet & Clank Rift Apart arriva su PC: ecco la data d’uscita

Sony ha annunciato tramite il PlayStation Blog che Ratchet & Clank Rift Apart arriverà su PC. Vediamo la data d'uscita ed i primi dettagli.

È ufficiale: Ratchet & Clank: Rift Apart è in arrivo su PC. Tramite un post sul PlayStation Blog, Sony ha rivelato anche la data d’uscita: l’ultimo capitolo della serie Insomniac sarà disponibile a partire dal 26 luglio 2023, per celebrare i 20 anni del franchise.

La versione PC includerà diverse novità, tra cui il supporto al ray tracing con una varietà di livelli di qualità tra cui scegliere. Tra le feature c’è anche il supporto per i monitor ultra-wide, nelle risoluzioni 21:9, 32:9 e fino a 48:9 per configurazioni a tre monitor. Sia il gameplay che i filmati saranno ottimizzati per schermi ultra-wide.

Ratchet & Clank: Rift Apart su PC supporterà anche framerate sbloccati e le ultime tecnologie di upscaling che migliorano le prestazioni. Sarà possibile scegliere tra NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS e Temporal Injection di Insomniac Games. Sono supportati anche NVIDIA Reflex e NVIDIA DLAA per migliorare la qualità dell’immagine.

Questa versione, inoltre, supporterà totalmente mouse e tastiera con comandi personalizzabili e anche il Dualsense sarà compatibile. Collegando il controller via cavo, saranno supportate tutte le funzionalità come il feedback aptico e agli effetti dei grilletti dinamici.

Ratchet & Clank: Rift Apart sarà disponibile su Steam e su Epic Games Store. La versione per PC include le cinque armature della Digital Deluxe Edition e il 20th Anniversary Armor Pack, con altre cinque armature ispirate ai capitoli precedenti della serie. Se effettuerete il pre-acquisto prima del lancio, riceverete i seguenti oggetti fin dalle prime fasi del gioco: