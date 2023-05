Piattaforme aeree a forbice: nuova generazione elettrica per un lavoro in altezza sostenibile

JCB ha presentato la sua nuova linea di piattaforme aeree a forbice ad azionamento elettrico, caratterizzate da zero emissioni. Questi sei nuovi modelli si inseriscono nella gamma JCB Access e verranno introdotti progressivamente nel corso del 2023. Grazie ai motori elettrici, queste piattaforme offrono una coppia maggiore alle ruote e sono in grado di superare pendenze fino al 25%, agevolando la guida su terreni accidentati e il carico sulle rampe dei camion.

JCB sta aggiornando la sua gamma Access con l’introduzione di tre modelli iniziali: S1932E, S2632E e S3246E, seguiti entro la fine dell’anno dai modelli S2646E, S4050E e S4550E. Le caratteristiche principali di queste nuove piattaforme a forbice includono un aumento fino al 53% dell’autonomia grazie alla sostituzione dei motori idraulici con motori elettrici, una riduzione del 48-50% dei collegamenti idraulici e una maggiore coppia alle ruote per una migliore trazione. L’altezza della piattaforma varia da 5,71 a 13,8 metri, mentre la capacità di carico va da 230 a 450 kg.

La sostituzione dei motori idraulici con motori elettrici consente un tempo di funzionamento fino al 53% più lungo con una singola carica della batteria, migliorando l’efficienza complessiva e riducendo i costi di ricarica. Inoltre, le piattaforme elettriche JCB offrono una maggiore sicurezza grazie a caratteristiche come un cancello di ingresso a tutta altezza, protezione dalle buche e comandi intuitivi per l’operatore.

La gamma completa dei modelli comprende altezze della piattaforma che vanno da 5,71 metri e capacità di carico di 230 kg, fino a un’altezza massima di 13,8 metri e una capacità di carico di 450 kg. Tutti i modelli di piattaforme a forbice a trazione elettrica JCB sono coperti da una garanzia di due anni offerta dal produttore, che può contare su una vasta rete di oltre 770 rivenditori e 18 centri ricambi in tutto il mondo, garantendo un supporto completo ai clienti e massimizzando il ritorno sull’investimento. Grazie a queste nuove piattaforme aeree a forbice ad azionamento elettrico, JCB si posiziona all’avanguardia nel settore, offrendo soluzioni sostenibili e innovative per le esigenze di lavoro in altezza.