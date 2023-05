Obi-Wan Kenobi: la regista possibilista sulla seconda stagione

Obi-Wan Kenobi è stato concepito come una miniserie, ma la regista Deborah Chow ha di recente aperto alla possibilità di vedere anche una seconda stagione. Oltre ad un “mai dire mai” la filmmaker si è lasciata andare a qualche parola in più sui motivi per cui avrebbe senso una seconda stagione.

Ecco cosa ha rivelato a Deadline:

Il progetto è stato concepito come una serie di episodi per una miniserie, perciò direi che è chiuso. Ma restano ancora dieci anni di distanza tra ciò che abbiamo mostrato in Obi-Wan Kenobi e l’inizio di Una Nuova Speranza, perciò mai dire mai.

Inizialmente il progetto su Obi-Wan Kenobi era stato concepito come un film, allo stesso modo di Solo: A Star Wars Story. Solo successivamente le idee sono cambiate, ed il tutto è stato dirottato verso una miniserie TV che è arrivata l’anno scorso su Disney+.

La serie è stata interpretata da Ewan McGregor, che ha ripreso il suo ruolo nei panni dell’iconico Maestro Jedi, e ha segnato anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader.