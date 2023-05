Mortal Kombat 1: ecco come iscriversi allo stress test per provare il gioco in anteprima

Warner Bros e NetherRealm hanno confermato l'arrivo di uno stress test per Mortal Kombat 1 che permetterà di provare il gioco in anteprima. Vediamo come iscriversi.

Mortal Kombat 1 sta per avere il suo stress test che consentirà di provarlo in anteprima. I giocatori potranno accedere alla modalità multiplayer online 1v1, oltre ad una versione limitata della Klassic Tower. Il test sarà disponibile esclusivamente su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e non su PC e Nintendo Switch (almeno in questa fase). Vediamo le istruzioni su come partecipare.

Per iscrivervi, non dovete far altro che recarvi sul sito ufficiale di WB Games questo indirizzo ed effettuare il login con il vostro account o creare uno nuovo. Dopo aver effettuato la registrazione, potrete scegliere la piattaforma che preferite tra PS5 e Xbox Series X|S.

Nella FAQ pubblicata dagli sviluppatori, viene inoltre specificato che non è necessario possedere un abbonamento a PlayStation Plus o Xbox Live Gold per poter accedere al test di Mortal Kombat 1, quindi ciò che dovrete fare sarà solamente iscrivervi e attendere la risposta da parte di WB Games. In caso di avvenuta selezione, riceverete semplicemente un codice per effettuare il download della versione di prova del gioco sulla console scelta.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile a partire dal 19 settembre 2023 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.