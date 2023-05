ASUS dice addio ai connettori e lavora ad una GPU RTX 4070 con un nuovo slot proprietario

Asus sta lavorando ad una nuova linea di GPU RTX 40 prive di qualsiasi connettore per l’alimentazione. Al loro posto, utilizzano uno slot proprietario che sarà disponibile su alcune schede madri selezionate.

La redazione del sito d’informazione tech WWDC spiega di aver recentemente visitato il quartier generale di Asus, dove i giornalisti hanno avuto modo di vedere in anteprima una futura e inedita scheda grafica (attualmente ancora nella fase di concept) che fa parte della famiglia GeForce RTX 40. “La scheda grafica era un modello GeForce RTX 4070, ma non rientra in nessuna delle attuali linee di prodotti VGA ed è caratterizzata da un design interessante”, scrive la rivista.

La scheda grafica ha un design a 2,3 slot che presenta un sistema di raffreddamento con tre ventole axial-tech e, ancora una volta, non fa parte di nessuna delle linee di GPU di ASUS esistenti, come ROG STRIX, TUF Gaming, Dual, ecc. Il retro della scheda presenta una backplate estesa che si estende oltre la PCB e presenta un’apertura per far passare l’aria. La scheda è dotata anche di un interruttore dual-BIOS che consente di passare tra le modalità “Performance” e “Quiet”, ma mentre sulla backplate è presente il nome “Megalodon“, sembra che questo non sarà il nome finale del prodotto, una volta che verrà messo in commercio.

L’aspetto più interessante di questa scheda grafica è che, oltre allo slot PCIe Gen 4.0 x16 standard, ha anche uno slot speciale collegato alla PCB, dove viene fornita l’alimentazione. “ASUS ci ha detto che lo slot è proprietario, anche se abbiamo visto un’implementazione simile su alcune offerte di AMD Radeon Pro per i sistemi Apple Pro”, continua WWDC.

Il nuovo slot è in grado di fornire fino a 600W di potenza ed utilizzerà un accesso – “ad incastro” – proprietario e speciale che in futuro sarà disponibile su una selezione di schede madri. Ci sono alcuni importanti vantaggi sul fronte dell’efficienza energetica e della gestione del calore, inoltre il nuovo slot ad incastro dovrebbe anche rendere l’installazione e la sostituzione della GPU un pochino più semplice e veloce.