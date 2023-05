A Good Person: da oggi su Sky e Now il film con Zach Braff e Florence Pugh

Da oggi, in esclusiva su Sky e NOW, il film A Good Person, Sky Original scritto, diretto e interpretato da Zach Braff con Florence Pugh e Morgan Freeman.

Arriva in esclusiva su Sky A Good Person, film targato Sky Original scritto e diretto dal candidato al Golden Globe Zach Braff, da oggi 30 maggio su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Vi mostriamo oggi le foto ufficiali e riproponiamo il trailer italiano.

Scritto e diretto dal regista e attore Zach Braff, al suo quarto film dietro la macchina da presa, A Good Person porta sullo schermo le complessità etiche ed emotive della vita umana, in un delicato racconto che parla di fallimenti come anche di redenzione e perdono. Protagonista è la candidata all’ Oscar Florence Pugh, attrice britannica tra le più entusiasmanti della sua generazione, assieme alla leggenda della recitazione e premio Oscar Morgan Freeman. Con loro nel cast anche Molly Shannon, Chinaza Uche, Celeste O’Connor. La fotografia è curata dal premio Oscar Mauro Fiore. Il filmè prodotto da Killer Films, Elevation Films, Zach Braff e Florence Pugh.

Sinossi:

Allison (Florence Pugh) è una giovane donna che ha davanti un futuro radioso: ha un fidanzato meraviglioso, una carriera fiorente, una famiglia e degli amici che la sostengono. Ma il suo mondo va in mille pezzi quando sopravvive a un terribile incidente ed esce dalla clinica con una dipendenza da oppioidi e un dolore irrisolto. Negli anni successivi, sarà l’improbabile amicizia che stringe con l’aspirante suocero (Morgan Freeman) a darle la possibilità di rimettersi in sesto e andare avanti con la sua vita.

