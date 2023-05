The Walking Dead: finite le riprese dello spin-off su Rick e Michonne

Sono finite le riprese della serie spin-off di The Walking Dead su Rick e Michonne. Ecco l'annuncio.

Attraverso un messaggio su Twitter è stata annunciata la fine delle riprese dello spin-off di The Walking Dead su Rick e Michonne. A comunicarlo sono stati Andrew Lincoln, Danai Gurira, Denise Huth, e Brian Bockrath.

Ecco il testo del messaggio:

Grazie alla squadra di lavoro che ci ha supportato nel creare una nuova parte dell’universo di The Walking Dead. Il vostro talento, la vostra energia, ed il vostro entusiasmo sono riusciti ad andare al di là di qualsiasi cosa. Abbiamo portato a casa una storia di cui si discuteva da tempo. Sarà un racconto che continuerà a vivere.

Questo spin-off è stato descritto come una storia d’amore epica, su due personaggi cambiati da un mondo sconvolto. Rick e Michonne stanno facendo una guerra contro i morti, ma anche contro i vivi. Riusciranno a trovarsi l’un l’altra in un luogo e in una situazione diversi da quelli che hanno mai conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l’altro, sono ancora vivi o scopriranno che anche loro sono dei morti viventi?