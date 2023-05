Nexo+: tutte le novità di giugno del canale streaming

A giugno, su Nexo+, sono previste molte novità: tra queste un omaggio a Gauguin nel giorno del suo compleanno e lo speciale dedicato a Ken Loach. In più, il documentario su David Hockney e una selezione di film di Michael Haneke, Sebastián Lelio, Leonardo Di Costanzo, Sean Baker, François Ozon, Sólveig Anspach, Tran Anh Hung, Riccardo Avitabile, la speciale playlist per il Word Refugee Day e l’appuntamento con la Festa della Musica per il Solstizio d’Estate. Vediamo nello specifico il programma.

Dal 1° giugno

Paolo Cognetti – Sogni di grande Nord (Regia di Dario Acocella)

Il documentario racconta un viaggio che ne contiene molti altri. C’è il viaggio di Paolo lo scrittore e Nicola l’illustratore, che prendono un aereo a Milano, atterrano a Vancouver e da là, con un camper preso in affitto, si dirigono a nord, fino in Alaska. Emerge anche il viaggio personale che Cognetti compie, per scoprire le sue radici di scrittore e di uomo.

Dal 2 giugno

Hockney (Regia di Randall Wright)

Per la prima volta, l’artista David Hockney apre il suo archivio personale di fotografie e film. Il risultato è un intimo e straordinario resoconto della vita di questa figura carismatica e ostinatamente non convenzionale. Si traccia così il viaggio avventuroso di Hockney, dalle origini nella classe operaia di Bradford fino all’arrivo ad Hollywood.

Dal 3 giugno

Voglia d’estate

Per prepararsi all’estate al meglio, una selezione di titoli dedicati alla stagione più calda, soleggiata e attesa dell’anno. Dalla coloratissima e irriverente favola urbana di Sean Baker (Tangerine, Starlet), “Un sogno chiamato Florida” al thriller di François Ozon, “Swimming Pool”, tutto ambientato a bordo piscina, fino al divertentissimo “L’effetto acquatico – Un colpo di fulmine a prima svista”. E ancora: Solstizio d’estate di Tran Anh Hung, Van Gogh – Tra il grano e il cielo, Gauguin a Tahiti – Il paradiso perduto…

Un sogno chiamato Florida (Regia di Sean Baker)

Poco distante da Disneyworld in Florida c’è un motel rosa confetto chiamato Magic Castle gestito dal factotum Bobby (Willem Dafoe). Un luogo che poco ha del castello e del magico e in cui vive una bambina, Moonee, che si accontenta di quello che ha e ama la sua giovane madre irresponsabile. Il racconto di una vita ai margini della società che però dallo sguardo di Moonee e da quello degli altri bambini del quartiere, resilienti ma sempre anche molto fantasiosi, scopriremo essere anche un’avventura.

Swimming Pool (Regia di François Ozon)

Una scrittrice inglese si rifugia nella casa di campagna del suo editore in attesa dell’ispirazione per il suo nuovo libro. La solitudine della donna viene però scossa dalla giovane figlia dell’editore.

L’effetto acquatico – Un colpo di fulmine a prima svista (Regia di Sólveig Anspach)

Samir, uno scapolo quarantenne, si innamora di Agathe, un’insegnante di nuoto. Nuotatore provetto, Samir si compra un costume e si finge principiante per agganciarla, ma un imprevisto costringe Samir a svelare la bugia. E le bugie non piacciono ad Agathe.

Solstizio d’estate (Regia di Tran Anh Hung)

Tre sorelle, le cui esistenze ruotano attorno al bar gestito dalla maggiore, si riuniscono nel giorno dell’anniversario della morte della madre. Ciascuna metterà a nudo, agli occhi delle altre, il proprio segreto.

Dal 5 giugno

La primavera della mia vita -Disponibile a noleggio- (Regia di Zavvo Nicolosi)

Dopo la rottura del loro sodalizio professionale e un lungo periodo di silenzio, Antonio ricontatta Lorenzo per un nuovo, misterioso e affascinante progetto. A fare da tramite la loro eccentrica agente Stefania, entusiasta dell’idea. La posta in gioco è molto alta e il compenso talmente allettante da riuscire a smontare l’iniziale diffidenza di Lorenzo che scoprirà così che Antonio è entrato a far parte dell’Antico Ordine Semenita, un ambiguo, sedicente gruppo ambientalista new age, da cui ha ricevuto l’incarico di scrivere un libro sui luoghi leggendari della Sicilia – da sempre sogno nel cassetto di entrambi. Per farlo, i due amici dovranno imbarcarsi in uno spericolato quanto temerario viaggio alla scoperta di posti inconsueti dell’isola, abitati da personaggi bizzarri e strampalati. Lungo il percorso, in cui la realtà supererà la più fervida immaginazione, Antonio e Lorenzo faranno i conti con il loro passato e con sé stessi, per ritrovare il valore della loro amicizia, fino ad una sconvolgente rivelazione.

Dal 6 giugno

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani

Il mare e l’oceano, i loro curiosi e meravigliosi abitanti. Il rischio che, ogni giorno, questa parte preziosa del nostro pianeta corre a causa dell’inquinamento con cui lo stiamo sommergendo. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani una playlist per ricordarci il dovere che incombe su ogni individuo e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile, senza compromettere la vita delle generazioni future. Tra i titoli proposti: “Immerso”, “Ocean Odyssey”, la serie “Saving Paradises”…

Dal 7 giugno

In occasione dell’anniversario della nascita del pittore

Gauguin a Tahiti – Il paradiso perduto (Regia di Claudio Poli)

Il film trasforma in immagini quel libro d’avventura che fu la vita di Gauguin ai Tropici. Dodici anni di disperata ricerca di autenticità, di immersioni sempre più profonde nella natura lussureggiante, di sensazioni, visioni e colori, ogni volta più puri e accesi, faranno di lui uno dei pittori più grandi di sempre. Con la voce narrante di Adriano Giannini.

Dall’8 giugno

8 donne e un mistero (Regia di François Ozon)

Anni ’50: in una grande dimora borghese della campagna francese ci si prepara a festeggiare il Natale. La situazione precipita quando il capofamiglia viene trovato cadavere. L’assassina si cela tra le otto donne che frequentavano regolarmente la vittima: inizia una giornata di litigi, tradimenti e rivelazioni.

Dal 9 giugno

From My House in Da House (Regia di Giovanni La Gorga, Alessio Borgonuovo)

Dal 13 giugno

Sofia (Regia di Meryem Benm’Barek)

A Casablanca, in Marocco, la ventenne benestante Sofia viene colpita da un malore durante una cena ed è costretta a rivelare alla cugina Lena di essere incinta. Raggiunto di nascosto l’ospedale, Sofia dà alla luce una bambina ma, a causa delle severissime leggi marocchine sul sesso fuori dal matrimonio, è costretta a rintracciare il padre prima che l’ospedale avvisi le autorità. Sofia e Lena si recano con le rispettive madri nella casa del ragazzo – che si chiama Omar e vive in un quartiere popolare – e lì iniziano le contrattazioni per un matrimonio riparatore…

Dal 15 giugno

Francesco. La rivoluzione dell’uguaglianza (Regia di Miguel Rodriguez Arias, Fulvio Iannucci)

Il documentario racconta la vita di Papa Francesco, dagli eventi dell’infanzia fino al momento dell’elezione al soglio pontificio. Le numerose interviste evidenziano la sua personalità carismatica, gli impegni per la lotta alla povertà e alla corruzione, i progetti di rinnovamento degli aspetti più obsoleti dell’istruzione ecclesiastica.

Dal 16 giugno

In vista del compleanno del regista, il 17 giugno: Ken Loach Collection

Dalla Parte Degli Ultimi: un percorso attraverso i temi cardine di uno dei massimi autori umanisti britannici, sempre schierato con la working class. Vincitore di due Palme d’oro al Festival di Cannes nel 2006, del Pardo d’onore al Festival di Locarno nel 2003 e del Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia nel 1994, Ken Loach è uno dei più importanti registi britannici attivi oggi.

Bread and Roses

Io, Daniel Blake

In questo mondo libero

Il mio amico Eric

La parte degli angeli

Il vento che accarezza l’erba

Dal 20 giugno

In occasione del Word Refugee Day: Prender casa in altro luogo

La Convenzione di Ginevra del 1951 lo spiega molto bene: un rifugiato è colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. Questa Playlist è dedicata alle loro storie in occasione del Word Refugee Day.

STXY (Regia di Wolfgang Fischer)

Miglior Film sezione Panorama della 68° Berlinale. Rike, quarantenne, decide di prendersi una pausa dalla sua carriera di medico di emergenza e salpa alla volta dell’isola di Ascensione a bordo della sua barca a vela. Il suo viaggio inizialmente tranquillo prenderà una brusca svolta quando, a seguito di una forte tempesta, si imbatte in un peschereccio carico di centinaia di migranti che rischia di affondare. Con i soccorsi che tardano ad arrivare e la Guardia Costiera che le intima di farsi da parte perché non possiede i giusti mezzi per aiutarli, Rike è tormentata dal suo senso di responsabilità. Se ne andrà sapendo che delle persone perderanno la vita in mare?

Dal 21 giugno

Festa della Musica

Celebriamo con la musica il solstizio d’estate del 21 giugno. Un appuntamento internazionale composto da eventi e concerti in tutte le città del mondo. Noi festeggiamo con la nostra sonora playlist. Assieme a David Gilmour, Lou Reed, gli Afterhours, Tre Allegri Ragazzi Morti, De André, Dalla e tantissimi altri artisti.

Dal 22 giugno

L’intrusa (Regia di Leonardo Di Costanzo)

A Napoli “La Masseria” è un luogo di gioco e creatività al riparo dal degrado e dalle logiche mafiose. Maria, giovanissima moglie di un camorrista arrestato per un efferato omicidio, vi chiede rifugio. Ma l’intrusa va accolta o allontanata?

Dal 23 giugno

Bronx 80146 (Regia di Riccardo Avitabile)

Girato tra le strade di Napoli, il film racconta il quartiere periferico situato nel cuore di San Giovanni a Teduccio, chiamato “Bronx” per le sue caratteristiche sociali che da sempre affliggono la popolazione residente. Una camorra ben radicata si muove indisturbata. A pochi isolati, in un piccolo comando di Polizia, un gruppo di agenti lavora imperterrito con l’intento di demolire definitivamente l’intera organizzazione criminale che da anni è presente sul territorio.

Dal 26 luglio

Sezione cortometraggi

Mycophilia (Regia di Francesca Trovato)

The Drowning State (Regia di Ankur Ray)

Dal 28 giugno

Cache – Niente da nascondere (Regia di Michael Haneke)

Nella tranquilla vita borghese di Georges si insinuano, sempre più minacciosi, strani messaggi. Nessuna richiesta, nessun ricatto. Solo l’inquietante sensazione di un’inattesa familiarità con l’ignoto mittente.

Dal 30 giugno

Disobedience (Regia di Sebastián Lelio)

Nella comunità ebraica ortodossa della Londra contemporanea, Ronit (Rachel Weisz), emancipata e anticonformista, torna a casa per i funerali del padre. Lì troverà Esti (Rachel McAdams), con cui ha avuto un amore giovanile, ora sposata con suo cugino. Tra le due donne si riaccende una passione proibita.

