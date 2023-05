Mindcage – Mente criminale, trailer, poster e foto del thriller con John Malkovich

Notorious Pictures presenta oggi il trailer, il poster e le foto ufficiali di Mindcage – Mente criminale, crime action thriller diretto da Mauro Borrelli e sceneggiato da Reggie Keyohara III in arrivo nelle sale italiane il prossimo 8 giugno: nel cast ritroviamo John Malkovich, Martin Lawrence e Melissa Roxburugh.

Sinossi:

Gli agenti Jake Doyle e Mary Kelly sono impegnati nella ricerca di un serial killer che sembra imitare i crimini commessi da un altro assassino già incarcerato. Per capire come agisce il ricercato, i due detective si ritrovano costretti a chiedere aiuto allo stesso killer che si trova in carcere, ma la cosa non si rivelerà per nulla semplice. Mary cercherà di ricavare indizi tramite alcuni colloqui in carcere con il celebre serial killer, tentando di entrare nella sua mente e di conseguenza estrapolare informazioni che potrebbero aiutarla a incastrare l’imitatore. Peccato che lei e Jake si ritrovino al centro di un perverso gioco messo in atto dall’assassino, che li porterà a un’estenuante corsa contro il tempo.

Leggi anche: