L’IA generativa di NVIDIA ti consente di dialogare a voce con gli NPC e ricevere risposte realistiche

NVIDIA ha presentato una tecnologia chiamata Avatar Cloud Engine (ACE) che consentirebbe ai giocatori di parlare a voce in modo naturale con gli NPC e ricevere risposte piuttosto realistiche. L’azienda ha mostrato questa tecnologia durante la conferenza Computex 2023, presentando una demo chiamata Kairos dove la tecnologia viene testata attraverso una conversazione con Jin, un NPC che gestisce un negozio di ramen in quello che sembra un universo distopico.

“Ciao Jin, come stai?”, chiede la persona. Jin risponde: “Purtroppo, non molto bene”. “Perché?”, chiede il giocatore. Jin risponde: “Sono preoccupato per la criminalità in questa zona. Ultimamente è peggiorata. Il mio negozio di ramen è finito nel fuoco incrociato”.

Il dialogo non ha esattamente la profondità che ci aspetteremmo da un romanzo di Hemingway, ma rende comunque l’idea di come un domani i gdr non avranno più dei complessi sistemi con dialoghi preimpostati tra cui scegliere usando il mouse o il controller, piuttosto, saremo in grado di parlare in modo naturale al microfono ricevendo risposte naturali ed estremamente realistiche, come se stessimo parlando con una persona vera.

Questa tecnologia utilizza la piattaforma NVIDIA NeMo per costruire, personalizzare e distribuire modelli di linguaggio di grandi dimensioni che possono essere personalizzati con trame e background dei personaggi, utilizzando al contempo misure di sicurezza per evitare conversazioni inappropriate. Utilizza anche uno strumento di riconoscimento vocale e text-to-speech chiamato Riva, insieme a Omniverse Audio2Face di NVIDIA “per creare istantaneamente animazioni facciali espressive di un personaggio di gioco che corrispondano a qualsiasi traccia audio”.