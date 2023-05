Hearthstone: tre nuove carte svelate in esclusiva!

Vi sveliamo in esclusiva tre nuove carte di Hearthstone dal Mini-set del Festival delle Leggende in arrivo il 31 maggio.

L’Audiopocalisse è giunta! Il 31 maggio Hearthstone pubblicherà 38 carte inedite nel Mini-set del Festival delle Leggende, Audiopocalisse. E.T.C. in persona entra in scena, insieme a nuove combinazioni Bi-classe e all’apparizione di una presenza demoniaca molto apprezzata nella Rissa e in Battaglia. Vi presentiamo oggi, in esclusiva, tre carte inedite dal set: Rapsodia Remixata, Risa Ritmofolle e Folla Spietata. Vediamole ora nel dettaglio.

Rapsodia Remixata (Remix Rhapsody)

Costo 5

Infligge 3 danni a TUTTI i servitori. Ottiene un effetto aggiuntivo nella tua mano che cambia ogni turno.

Oltre all’effetto di danno, la particolarità è il secondo effetto: quando si gioca “Rapsodia remixata” si ottiene un effetto aggiuntivo/un’altra carta in mano. Questa nuova carta ha 4 diverse fasi:

“Rapsodia angosciante”

“Rapsodia risonante”

“Rapsodia emotiva”

“Rapsodia acuta”

Quando si gioca “Rapsodia Remixata”, si ottiene una di queste carte in mano; la scelta è casuale. Se non si gioca la carta in quel turno, essa si trasformerà in un’altra carta Rapsodia per il turno successivo. Rapsodia Acuta include la carta del Demone evocato aggiuntivo, “Acuto Fanatico”, una 5/5.

Risa Ritmofolle (Rhythmdancer Risa)

3/5, costo 5

Assalto: Dopo che il tuo eroe ha attaccato, torna nella tua mano e imposta il costo a (1).

Folla Spietata (Tough Crowd)

Demone – 2/1, costo 3

Ripudio: fa tornare un servitore nella mano di chi lo controlla

Audiopocalisse, in arrivo il 31 maggio, si compone di 38 carte nuove:

4 carte leggendarie

1 carta epica

17 carte rare

16 carte comuni

Sarà possibile trovare tutte queste nuove carte nelle buste del Festival delle Leggende o acquistate come set completo di 72 carte. Le versioni normali del Mini-set possono essere acquistate con denaro o 2.000 oro. La versione Dorata può essere acquistata con denaro o 10.000 oro. La versione Dorata del Mini-set include anche una carta Diamante Leggendaria.

Questa la sinossi dell’espansione: “Il Festival delle Leggende va avanti da un po’ e i Tauren Totem Truce di Millepicchi sono stufi del chiasso! E.T.C ha imbracciato la sua chitarra e ha chiesto a tutte le band in gara del festival di unire le forze contro i Totem Truce per salvare il destino della musica su Azeroth! Lascerai che la musica si spenga o lotterai per mantenere le buone vibrazioni? Questa potrebbe essere la fine della musica su Azeroth… Questa è l’Audiopocalisse!”

