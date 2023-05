Google stava lavorando ad un secondo telefono pieghevole, poi lo ha cancellato

Google ha finalmente lanciato il suo primo telefono pieghevole, il Pixel Fold, durante la conferenza per sviluppatori I/O alla fine dello scorso mese. In passato erano state rilanciate alcune indiscrezioni, secondo le quali Google stava lavorando a ben due telefoni pieghevoli – e non solo uno. Che fine ha fatto il secondo foldable?

Un dirigente di Google ha recentemente confermato l’esistenza del secondo dispositivo, spiegando che l’azienda ha preferito cancellarlo. Ivy Ross, responsabile del design dei prodotti hardware di Google, ha confermato durante un episodio del podcast ufficiale Made By Google che l’azienda stava lavorando su un secondo telefono pieghevole.

Ross ha spiegato nel podcast:

Sono davvero orgogliosa del team perché avevamo creato un altro modello pieghevole, ma abbiamo avuto la capacità di auto-controllo di tirare il freno a mano e dire: “no, non è sufficientemente buono”. Così abbiamo deciso di sospendere il progetto e aspettare un momento migliore. È la dimostrazione che siamo in grado di riconoscere quando qualcosa non è ancora pronto e fermarci in tempo.

Le parole di Ross fanno comunque intendere che Google potrebbe recuperare il progetto in futuro. “Aspettiamo il momento in cui saremo sicuri di poter fare qualcosa di migliore delle alternative già presenti sul mercato”, ha, infatti, aggiunto.