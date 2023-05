Ghiacciai: nuovo radar per il monitoraggio a Courmayeur

Un nuovo radar è stato posizionato nella val Ferret, a Courmayeur, per monitorare i ghiacciai di Planpincieux e delle Grandes Jorasses. Acquisito dalla Fondazione Montagna Sicura per conto dell’amministrazione regionale della Valle d’Aosta, questo radar interferometrico sostituisce due apparecchi precedenti e mira a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici e a gestire i nuovi rischi naturali. L’acquisto del radar è stato finanziato con i fondi del progetto “I ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: iniziative di ricerca e di innovazione”.

Il progetto, che coinvolge anche il Politecnico federale di Zurigo e l’Istituto per la neve e le valanghe di Davos, è in corso dal giugno 2022 e terminerà nel dicembre 2024, con un finanziamento complessivo di 950.000 euro. Utilizzando la tecnologia Gb Insar, il radar monitora le velocità di spostamento dei ghiacciai di Planpincieux e delle Grandes Jorasses. Questo nuovo strumento di monitoraggio ottimizza i costi di gestione e manutenzione, consentendo un utilizzo più efficiente dei fondi nazionali ed europei.

La Fondazione Montagna Sicura ha acquisito anche altre apparecchiature innovative, tra cui strumenti per la misurazione del flusso del torrente Montitaz e per la registrazione degli spostamenti del seracco Whymper alle Grandes Jorasses, nonché una fotocamera ad alta risoluzione e droni a ali fisse per il monitoraggio visivo degli apparati glaciali. Queste iniziative contribuiranno a migliorare le competenze tecniche della Fondazione e della Regione, consentendo investimenti strategici e mirati che potranno essere utilizzati in diverse situazioni sul territorio valdostano. L’installazione di tutte le apparecchiature sarà completata entro l’autunno 2023.