C919: il primo aereo totalmente cinese prende il decollo

Decolla il primo aereo totalmente cinese: il C919 sfida i concorrenti stranieri Boeing e Airbus. Il nuovo C919, il primo aereo per il trasporto passeggeri costruito interamente in Cina, ha preso il volo con successo. Il volo MU9191 della China Eastern Airlines è partito dall’aeroporto di Shanghai, segnando un importante traguardo per l’industria aeronautica cinese.

A fine settembre, l’aereo aveva ottenuto la sua prima certificazione di idoneità dalle autorità, mettendo Pechino in competizione diretta con i principali concorrenti stranieri, come il Boeing 737 Max e l’Airbus A320. Il C919 può ospitare fino a 168 passeggeri, ma è ancora in corso il processo di sviluppo e miglioramento della tecnologia cinese, in particolare per quanto riguarda i motori e i sistemi avionici, che attualmente sono di origine straniera.

La prima approvazione del C919 da parte delle autorità cinesi è stata celebrata dal presidente Xi Jinping stesso, che ha incontrato gli ingegneri e i progettisti presso la Grande Sala del Popolo a Piazza Tiananmen. Questo evento ha sottolineato i “risultati gratificanti” raggiunti dall’industria aeronautica cinese. Il volo inaugurale ha come destinazione Pechino e a bordo sono presenti 130 passeggeri, i quali potranno godere di un pasto speciale per l’occasione.

Nonostante il successo del primo volo del C919, la Cina è consapevole che ci sia ancora molta strada da fare per raggiungere l’indipendenza tecnologica completa nel settore aeronautico. Tuttavia, questo importante passo in avanti dimostra l’impegno e la crescente competenza della Cina nel campo dell’aviazione, aprendo nuove prospettive per l’industria cinese e mettendo in discussione il predominio dei concorrenti stranieri nel mercato aeronautico.