Ant-Man and The Wasp: Quantumania – Dal 31 maggio disponibili i DVD, Blu-ray e 4K

Ecco tutti i dettagli sulle versioni Home Video di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, disponibili dal 31 maggio.

Dal 31 maggio sarà disponibile per gli appassionati la versione Home Video di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, proposta in diversi formati. Il lungometraggio sarà messo a disposizione in DVD, Blu-ray, 4K e in una Steelbook da collezione sempre in 4K. Tutte le edizioni saranno arricchite da una card esclusiva.

Ecco le cover.

Le edizioni di Ant-Man and The Wasp: Quantumania in Blu-ray, 4K e Steelbook 4K conterranno anche tantissimi contenuti extra, tra cui gag reel e scene tagliate.

Il primo film del 2023 del Marvel Cinematic Universe vede nel cast le star Paul Rudd, Evangeline Lilly, Bill Murray, Michelle Pfeiffer e il premio Oscar Michael Douglas. Nella storia proposta dal regista Peyton Reed seguiamo i protagonisti dopo le epiche vicende di Avengers Endgame, con Paul Rudd (Scott Lang) che torna a vestire i panni di Ant-Man insieme a Evangeline Lilly (Hope Van Dyne): insieme con le loro famiglie esplorano il Regno Quantico interagendo con strane e nuove creature, per intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che credevano possibile.

