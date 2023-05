Virgin Galactic completa i test finali: i biglietti per i viaggi nello spazio sono ora disponibili

L’azienda Virgin Galactic, di proprietà di Richard Branson, si prepara ad iniziare le operazioni commerciali e ad accogliere i passeggeri a bordo. Questa missione tanto attesa è stata una prova finale nel loro percorso per rendere i viaggi spaziali accessibili al pubblico. Il lancio è stato il primo volo spaziale di Virgin Galactic dopo l’invio del suo fondatore ai confini dello spazio nel 2021. Secondo la CNBC, l’aereo vettore VMS Eve è decollato alle 11:15 del mattino. Trasportava la navicella VSS Unity 25 dell’azienda fino a circa 12 km. Il veicolo, alimentato da un razzo, è stato rilasciato poco dopo mezzogiorno. Unity 25 ha poi acceso il suo motore per salire a 80 chilometri, un’altitudine riconosciuta come il confine dello spazio negli Stati Uniti. Alla fine, la navicella Virgin Galactic ha raggiunto la meta. La VSS Unity era pilotata da Mike Masucci e CJ Sturckow di Virgin Galactic. Il velivolo vettore VMS Eve è stato pilotato da Jameel Janjua e Nicola Pecile. L’astronauta capo istruttore Beth Moses, l’astronauta istruttore Luke Mays, il senior engineering manager Christopher Huie e la senior manager delle comunicazioni interne Jamila Gilbert hanno completato il team di Unity nella cabina passeggeri. Parlando dell’esperienza, Gilbert ha detto: “Il Nuovo Messico è ancora più incantevole dallo spazio“. Gilberts ha aggiunto che è difficile descrivere a parole l’esperienza di Virgin Galactic. “Sono sicura che passerò il resto della mia vita a volare nello spazio“, ha detto la specialista delle comunicazioni, aggiungendo di essere onorata di essere una delle prime 100 donne e 16 persone ispaniche e latine a visitare lo spazio. “Sono anche incredibilmente orgogliosa di rappresentare la comunità da cui sta sbocciando questa nuova era spaziale“.

Successful boost, WE HAVE REACHED SPACE! 🌌#UNITY25 — Virgin Galactic (@virgingalactic) May 25, 2023

450mila dollari e si vola

Virgin Galactic prevede di volare nello spazio una volta al mese con Eve e Unity una volta avviate le operazioni commerciali. Tuttavia, l’azienda vuole puntare molto più in alto nel lungo termine. Per questo motivo, si sta costruendo una flotta di nuovi aerei spaziali di classe Delta. Il loro design unico consentirà a ciascun vettore di viaggiare nello spazio almeno una volta alla settimana. Una volta che Virgin Galactic avrà messo in servizio i suoi nuovi veicoli, un traguardo previsto per il 2026, l’azienda potrebbe trasportare persone nello spazio suborbitale ogni giorno. L’unica fregatura per la maggior parte delle persone è il prezzo elevato di 450.000 dollari per posto. È interessante notare che ad oggi centinaia di aspiranti avventurieri spaziali hanno già prenotato il loro posto. Clicca qui per vedere il video del volo