Perdita di peso: l’efficacia della curcumina

Diversi studi hanno indicato che l’integrazione di curcumina può contribuire alla perdita di peso e migliorare una serie di complicanze correlate all’obesità e al sovrappeso grazie alle sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Di recente, è stata condotta una revisione a ombrello, che rappresenta una revisione di revisioni, per valutare gli effetti della curcumina su misure antropometriche in studi controllati randomizzati (RCT).

Sono state identificate revisioni sistematiche e meta-analisi dai database medico-scientifici Medline, Scopus, Cochrane e Google Scholar fino al 31 marzo 2022. Le revisioni e le meta-analisi selezionate hanno valutato l’integrazione di curcumina in relazione all’indice di massa corporea (IMC), al peso corporeo e alla circonferenza vita. Sono state anche eseguite analisi dei sottogruppi in base alle caratteristiche dei pazienti, alla gravità dell’obesità e alla formulazione di curcumina utilizzata.

La revisione a ombrello ha incluso un totale di 14 revisioni e meta-analisi, che hanno coinvolto 50 studi controllati randomizzati con un alto grado di sovrapposizione. L’integrazione di curcumina ha dimostrato una riduzione statisticamente significativa dell’IMC, del peso corporeo e della circonferenza vita. In particolare, le formulazioni di curcumina con elevata biodisponibilità hanno mostrato una maggiore efficacia nella riduzione di tali parametri antropometrici. Sono stati osservati effetti significativi dell’integrazione di curcumina anche in sottogruppi specifici, soprattutto negli adulti con obesità e diabete. Pertanto, l’integrazione di curcumina, insieme a adeguate modifiche dello stile di vita, dovrebbe essere considerata come un’opzione per la riduzione del peso, con formulazioni a biodisponibilità potenziata che mostrano gli effetti più pronunciati.