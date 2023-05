Jane Fonda rivela: “Un regista mi chiese di andare a letto con lui per capire come fossero i miei orgasmi”

Nelle ultime settimane Jane Fonda ha raccontato diverse situazioni della sua carriera che hanno fatto intendere quanto decenni fa fosse difficile vivere l’esperienza di attrice all’interno di un ambiente spesso abusivo. Un delle esperienze più traumatiche ha riguardato la lavorazione di Joy House, film del 1964, durante il quale il regista René Clément le chiese di andare a letto insieme “per capire come fossero i miei orgasmi”.

Ecco le parole di Jane Fonda:

Mi diceva che dovevamo fare questa cosa perché il mio personaggio avrebbe avuto una scena con un orgasmo, e quindi doveva capire come fossero i miei orgasmi. Mi disse questa cosa in francese, ed io feci finta di non avere capito.