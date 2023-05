Gli utenti di Bluesky, l’anti-Twitter decentralizzato di Dorsey, ora possono scegliere l’algoritmo che preferiscono

Bluesky, l’alternativa decentralizzata a Twitter sostenuta da Jack Dorsey, ha rilasciato uno dei suoi aggiornamenti più significativi fino ad oggi: la possibilità per gli utenti di scegliere i propri algoritmi. Il servizio, che è ancora in una beta chiusa, ha rilasciato la funzionalità “feed personalizzati”, che consente alle persone di iscriversi a una serie di algoritmi diversi e crearne di propri da mettere a disposizione degli altri utenti.

Nella pratica, la funzione funziona un po’ come l’aggiunta di diverse liste alla tua timeline principale su Twitter, in quanto gli utenti possono iscriversi a più feed e scorrere tra di essi facilmente nell’app. Ma i feed personalizzati, essendo algoritmi, sono anche più potenti rispetto alle semplici liste di account.

Ad esempio, c’è un feed dedicato ai post degli utenti che segui e che ricambiano il tuo follow. Potrebbe sembrare una lista, ma a differenza di una lista di Twitter, il feed dovrebbe cambiare man mano che guadagni più ‘mutual follower’. I feed offrono anche uno sguardo sulle diverse comunità che si stanno formando su Bluesky, così come ciò che è in tendenza sulla piattaforma. Infatti, è anche possibile scegliere tra algoritmi che privilegiano determinati contenuti: come post sulla politica oppure foto di gattini. Insomma, Bluesky già oggi offre una libertà di scelta che pressoché nessun altro social ha mai dato ai suoi utenti.