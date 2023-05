Spider-Man: Across the Spider-Verse – Il regista spiega il rapporto tra Miles Morales e Gwen Stacy

Il regista Joaquim Dos Santos descrive il rapporto tra Miles Morales e Gwen in Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Sembra che un tema importante del film d’animazione in uscita Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà il rapporto tra Miles Morales e Gwen Stacy. Uno dei registi della produzione, Joaquim Dos Santos, ha di recente spiegato quale sarà il rapporto tra i due nel film.

Ecco le sue parole:

Una delle cose più interessanti è il fatto che Gwen sia uno specchio delle possibilità di Miles. Lei sta in guardia dall’idea di mantenere le cose così aperte all’interno della famiglia. Nel primo film Gwen era un character già molto capace, e qui lo sarà anche di più. Ci sono vari momenti di confronto tra i due, scene in cui lei dice a lui ‘stai crescendo, stai cambiando’. Ed è divertente avere accanto qualcuno che possa offrire questa prospettiva e punto di vista.

Nel nuovo film, proprio dopo essersi unito a Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere viene catapultato da Brooklyn nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano e non sanno come affrontare una nuova minaccia, Miles si scontra con gli altri “Ragni” e dovrà confrontarsi con ciò che significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama.