Metal Gear Solid 3 Remake: ecco cosa significa Delta nel titolo

In seguito all’annuncio dell’arrivo del remake di Metal Gear Solid 3, in molti si sono domandati cosa significasse quel Delta nel titolo. Il nome completo del titolo è infatti Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dove il Delta va appunto a sostituire il numero 3. Per fare chiarezza sulla questione, Konami ha pubblicato un tweet dove spiega in maniera chiara perché è stato scelto di rimuovere il numero 3 in favore dell’inserimento del Delta.

Il simbolo Delta (Δ) è stato scelto perché il suo significato corrisponde al concetto stesso del progetto di remake”, ha scritto l’account Twitter ufficiale di Metal Gear Solid. “Delta significa cambiamento o differenza, senza modificare però la struttura”

The Delta symbol (Δ) was chosen because its meaning fits the concept of the remake project. Delta means "change" or "difference" without changing structure.#MetalGearSolid#MGSDelta pic.twitter.com/LRWrNzg3he — METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) May 25, 2023

Il Delta, infatti, nel linguaggio matematico, viene usato come simbolo operatorio e come simbolo di differenza finita. Il simbolo viene usato spesso per indicare un incremento e una differenza rispetto a una situazione, dunque si tratta di un significato che si ricollega al concetto stesso di remake e di un’opera che include dunque delle differenze e dei cambiamenti rispetto all’opera originale.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che in occasione del PlayStation Showcase del 24 maggio è stato annunciato anche Metal Gear Solid. Master Collection Vol.1. La raccolta conterrà ben 5 giochi e non 3 come si pensava inizialmente.

Per quanto riguarda, invece, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non abbiamo ancora una data d’uscita. Restiamo dunque in attesa di maggiori informazioni.