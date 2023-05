L’abitacolo della BMW Serie 5 diventa un salotto per il gaming grazie alla partner con AirConsole

Venerdì BMW ha annunciato una partnership con AirConsole per dotare le sue auto di ultima generazione di funzionalità di gaming avanzate. In sostanza, l’abitacolo delle auto di BMW diventerà un salotto da gioco, grazie alla possibilità di trasformare lo schermo dell’infotainment in una potente console di gioco, che si controlla comodamente usando lo smartphone.

La tecnologia di AirConsole verrà introdotta innanzitutto sulla nuova BMW Serie 5, che è stata presentata in questi giorni. In un comunicato, BMW spiega che il conducente e i passeggeri potranno giocare ad un gran numero di “cosiddetti giochi casual” mentre l’auto è in sosta. “Ad esempio, potranno passare il tempo giocando quando l’auto è in ricarica”, scrive l’azienda. AirConsole, infatti, sarà disponibile fin da subito anche sull’EV i5. La Serie 5 non è l’unica auto a ricevere la nuova funzione, in futuro l’app di AirConsole verrà estesa anche a numerose altre auto recenti del brand.

Per accedere all’esperienza di gaming in-car, i giocatori devono semplicemente collegare il loro smartphone, che funzionerà da controller, al loro BMW Curved Display. Dopo aver avviato l’app AirConsole sul veicolo, la connessione tra lo smartphone e il veicolo avverrà in modo intuivo, semplicemente inquadrando il codice QR che apparirà sul Curved Display. I passeggeri potranno accedere immediatamente all’azione di gioco. L’AirConsole supporta più giocatori simultaneamente. In generale, è possibile giocare da soli, oppure tutti gli occupanti del veicolo possono competere tra di loro

spiega il produttore.

Il catalogo di giochi presenti al lancio include titoli di corsa, sport, quiz musicali, oltre che simulatori, giochi di strategia, platform e puzzle. Al lancio saranno disponibili 15 diversi titoli tra cui scegliere, tra cui Go Kart Go, Music Guess e Overcooked.

Le auto che supportano le nuove funzioni sono le seguenti: