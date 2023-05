John Wick 5: confermato lo sviluppo del film

Con John Wick 4 che è arrivato a incassare complessivamente 425 milioni di dollari, il franchise ha superato la cifra del miliardo d’incassi totali. Questi numeri hanno portato Lionsgate a sviluppare John Wick 5, così com’è stato confermato dal presidente Joe Drake.

Ecco le sue parole:

Ci stiamo muovendo per espandere questo franchise. Non parliamo ancora di videogiochi, però lo stiamo facendo attraverso degli spin-off e produzioni per la televisione, che è un grande spazio, opportuno per espandere degli universi narrativi e per raggiungere un ampio pubblico. Ballerina uscirà l’anno prossimo, e stiamo sviluppando altre tre produzioni, compresi John Wick 5 e la serie The Continental. Stiamo costruendo il nostro universo narrativo, e con l’uscita del quinto film avremo proposto qualcosa di organico. Ma vi posso assicurare che le produzioni di John Wick avranno da ora in avanti una cadenza regolare.