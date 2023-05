Gli scienziati della NASA identificano il ciclone polare che si muove su Urano

Il vortice cosmico di dimensioni anche difficili da immaginare è stato individuato grazie alle 27 antenne del VLA IN New Messico

Siamo abituati a pensare ai pianeti come sfere perfette, ma Urano si distingue per essere un pianeta abbastanza sui generis. Questo settimo pianeta dal Sole è rimasto avvolto nel mistero per decenni, con solamente una breve visita di una sonda NASA nel lontano passato. Tuttavia, nuove osservazioni fatte da un potente telescopio situato nel Nuovo Messico stanno finalmente rivelando alcuni dei suoi segreti più profondi. Uno dei risultati più sorprendenti è la scoperta di un ciclone polare che si sviluppa vicino al polo nord di Urano. Le dimensioni del suo centro sono incredibili: un quarto del diametro della Terra. Immaginatevi un vortice così vasto che potrebbe contenere intere città all’interno!

Le misure di Urano

Urano, con il suo caratteristico colore blu-verde, è il terzo pianeta più grande del nostro sistema solare. La sua atmosfera, composta principalmente da idrogeno ed elio, è arricchita dal metano, il quale conferisce al pianeta la sua tinta unica. Questo gigante gassoso ha un diametro di circa 50.700 km, abbastanza grande da ospitare ben 63 Terre al suo interno. La sua orbita intorno al Sole è straordinariamente distante, con una distanza di circa 1,8 miliardi di miglia (2,9 miliardi di km), ben 20 volte la distanza tra la Terra e il Sole. E ci vuole nientemeno che 84 anni per completare un’intera orbita. Ma c’è di più: l’inclinazione insolita dell’asse di Urano lo fa sembrare un vero e proprio acrobata nello spazio. Immaginate una palla che rotola attorno al Sole anziché semplicemente orbitarvi. Per svelare il segreto del ciclone polare, gli scienziati si sono rivolti al potente radio telescopio Very Large Array e le sue 27 atenne, situato nel Nuovo Messico.

Questa strumentazione ha permesso loro di scrutare sotto le nuvole e di rivelare ciò che si nasconde nella parte superiore dell’atmosfera uraniana. Ciò che hanno scoperto è stato sorprendente: una circolazione di aria calda e secca al polo nord, un’indicazione chiara dell’esistenza di un ciclone potente. Sebbene siano riusciti a stimare le dimensioni del suo centro, il diametro totale del ciclone rimane un mistero affascinante che potrebbe addirittura superare quello della Terra. Queste nuove scoperte ci offrono un’emozionante finestra sul meraviglioso mondo di Urano, un pianeta che continua a stupirci con la sua bellezza e complessità. Mentre gli scienziati continuano a indagare e a svelare gli enigmi di questo pianeta distante, noi siamo affascinati da ciò che il futuro ci riserva nell’esplorazione dell’universo.