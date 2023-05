Eliminare la pubblicità da Twitch costerà un po’ di più: aumentati i prezzi di Turbo

Il piano in abbonamento Twitch Turbo, che permette di ridurre gli annunci pubblicitari, aumenterà di prezzo, anche in Italia.

Per non vedere le pubblicità su Twitch gli utenti hanno due modi: o si abbonano ai canali dei loro creatori di contenuti preferiti, e in quel caso non visualizzeranno pubblicità quando guardano le loro dirette, o, in alternativa, si possono abbonare a Twitch Turbo, un servizio concettualmente simile a YouTube Premium, che rimuovere il grosso della pubblicità da tutto il sito.

Il piano in abbonamento Turbo di Twitch senza pubblicità sta aumentando il suo prezzo, e negli Stati Uniti passerà da 9 a 12 dollari al mese. Ad ogni modo, il rincaro non porta con sé ulteriori vantaggi: i servizi offerti da Turbo rimarranno sostanzialmente invariati a cambiare, in peggio, è unicamente il prezzo. La cattiva notizia? Il rincaro non riguarda solamente gli USA. Twitch ha aumentato il prezzo dell’abbonamento in tutto il mondo, Italia inclusa.

Giovedì la piattaforma ha avvisato gli attuali abbonati a Turbo dell’aumento dei prezzi. I nuovi abbonati potranno godere dei prezzi precedenti per altri tre mesi, dopodiché dovranno pagare anche loro il prezzo maggiorato. Chi si abbona ora, al contrario, pagherà fin da subito il prezzo di 12$/mese invece di 9$/mese.

Twitch ha recentemente cambiato CEO ed ha licenziato circa 400 dipendenti, nell’ambito di un più vasto piano di Amazon per tagliare i costi e aumentare i margini di guadagno. Probabilmente anche l’aumento del costo di Twitch Turbo risponde alla stessa esigenza.