Alone in the Dark: data di uscita svelata, già disponibile la demo su PS5, PC e Xbox

THQ Nordic ha svelato ufficialmente la data d'uscita di Alone in the Dark. Inoltre, è possibile già scaricare il prologo su PS5, PC e Xbox.

Alone in the Dark ha una data d’uscita. THQ Nordic ha annunciato che il gioco sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2023. Da ora, inoltre, potete anche già scaricare una demo che include il prologo del gioco per tutte le piattaforme, ossia PC, PlayStation ed Xbox.

Potete trovare la demo – nota come Alone in the Dark Prologue – su Steam, PlayStation Store e Xbox Store.

La descrizione della versione di prova recita: “Grace in the Dark è un suggestivo teaser giocabile realizzato in vista dell’uscita del remake di Alone in the Dark: il gioco che ha segnato la nascita del genere survival horror. Jeremy Hartwood, uno dei residenti di Derceto, ha iniziato a comportarsi stranamente. Si rivolge a Grace affinché consegni una lettera alla nipote Emily Hartwood. La ragazzina sembra essere l’unica in grado di comprendere le oscure mostruosità che infestano la mente di Jeremy. Grace accetta di consegnare la lettera e intraprende una breve ma memorabile esplorazione di un’ala di Villa Derceto, invasa da una presenza che sembra essere emersa dalle tenebrose profondità del bayou…”

Vi ricordiamo che Alone in the Dark è il reboot dello storico survival horror degli anni ’90. Nel gioco potremo vestire i panni di Edware o di Emily, scoprendo la storia di Derceto da due diverse prospettive, con filmati e livelli differenti per i personaggi.

Il gioco sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series S/X.