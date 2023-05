Spider-Man: Across the Spider-Verse – La critica lo definisce un capolavoro

I primi pareri della critica su Spider-Man: Across the Spider-Verse hanno parlato di un capolavoro, e di un film che supera le aspettative.

I critici hanno condiviso le proprie impressioni su Spider-Man: Across the Spider-Verse, ed il film sembra essere stato più che elogiato, capace di colpire sia a livello visivo che narrativo. Dopo il successo di Spider-Man: Un Nuovo Universo, anche questo sequel sembra non essersi smentito, al punto che c’è chi lo ha definito un capolavoro.

Andando a leggere nel dettaglio i vari commenti, possiamo citare Michael Lee, che ha parlato di “una storia di formazione che colpisce anche per le sue animazioni, per la musica, per l’oscurità e per il meta-humor. Fenomenale”. Sean O’Connell ha definito il film “un vero capolavoro. Ogni inquadratura meriterebbe di stare in un museo. Per me è il migliore film su Spider-Man, nonché uno dei miei lungometraggi preferiti”.

Ashley Saunders ha parlato di un’opera capace di essere “tutto! L’animazione è ad un livello superiore, ogni Spider-Man è perfetto, le sorprese sono epiche, e la musica è una bomba. Resterete incollati alla sedia”.

Tessa Smith ha definito Spider-Man: Across the Spiderverse un film capace di “superare le aspettative ed alzare il livello con uno storytelling fantastico ed un’animazione al di sopra di ogni cosa. […] Un film capace di superare il suo predecessore, il che sembrava impossibile”.

Drew Taylor ha aggiunto che si tratta di un’opera animata capace di lasciare impressionati, con Gwen Stacy che riesce ad andare sopra gli altri personaggi. “Ma ciò che rende il film superiore- ha aggiunto- è il fatto che riesca a infondere un tono di malinconia e profondità elevatissimo”. Vanessa D. ha parlato di una vera e propria esperienza culturale, capace di rendere “orgoglioso ogni Portoricano”.