Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 annunciata ufficialmente al PlayStation Showcase 2023

In occasione del PlayStation Showcase, Konami ha annunciato l’arrivo di Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, ovvero una raccolta di remaster dei primi tre capitoli della serie. La raccolta includerà il primo Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

Purtroppo, Konami non ha svelato alcun dettaglio in merito. Molto probabilmente si tratterà di una riproposizione dei giochi originali che includerà diverse migliorie tecniche per apparire al meglio sulle console di attuale generazione. Vi ricordiamo, prima di lasciarvi, che questa sera è stato annunciato anche il remake di Metal Gear Solid 3 con un trailer. Altro titolo, oltre alla raccolta, che è stato anticipato dai rumor dei giorni scorsi.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 arriverà nell’autunno del 2023 su PS5, in attesa di ulteriori dettagli.