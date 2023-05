Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania, teaser trailer del nuovo film del duo dei record

Sono iniziate le riprese di Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania, il nuovo film con protagonisti Luì e Sofì, ovvero i Me Contro Te, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi. L’annuncio è stato accompagnato dal lancio del teaser trailer del film, rilasciato oggi in anteprima assoluta sui profili social ufficiali dei Me Contro Te. Le riprese si stanno svolgendo a Roma e dureranno circa cinque settimane. Nel nuovo film, Lui e Sofì saranno protagonisti di un’avventura da brividi nel luogo più spaventoso del pianeta: il Castello del Conte Dracula in Transilvania. Il film sarà nelle sale ad Halloween, a partire dal 19 ottobre, distribuito da Warner Bros. Pictures. Ricordiamo che il duo è l’idolo dei giovanissimi, essendo seguiti da milioni di bambini su YouTube e che i primi quattro film cinematografici usciti dal 2021 ad oggi hanno registrato incassi record al box office italiano, andando a superare anche i blockbuster più celebri nel difficile periodo post-pandemico.

Sinossi:

Nel laboratorio ormai abbandonato del Signor S. ritroviamo Viperiana, Perfidia e la banda dei Malefici, che stanno tramando un piano malvagio per distruggere i Me Contro Te e il mondo intero: oscurare il Sole con il prezioso diamante delle paure e rendere la Terra un posto buio e desolato. Ma il diamante è nascosto nel posto più spaventoso del Pianeta: il Castello del Conte Dracula in Transilvania! Sofì, Luì, Chicco, Tara e Ajar partono così per la Transilvania, mentre il Signor S. si mette sulle tracce dei Malefici. Qui i nostri amici dovranno vedersela con il Conte Dracula in persona, il suo fedele servitore Patumièr, e sua figlia Ombra. Attraverso passaggi segreti, quadri parlanti e nuovi amori, il gruppo di amici imparerà ad affrontare le proprie paure e realizzerà che le diversità sono un valore e non un limite e non bisogna temerle.

