L’app per iOS di ChatGPT arriva in 11 nuovi Paesi. L’Italia viene snobbata, gli altri “big” europei ci sono

OpenAI mantiene la parola: l'azienda ha annunciato che l'app per iPhone di ChatGPT è ora disponibile in 11 nuovi Paesi.

OpenAI ha inizialmente lanciato la sua app ChatGPT per iOS negli Stati Uniti a metà maggio e ora ha mantenuto la promessa di portarla in più paesi nelle “settimane successive”. La buona notizia è che l’app di ChatGPT per iOS è disponibile in 11 nuovi paesi. La cattiva notizia è che l’Italia non è tra questi.

I paesi selezionati sono un mix globale e ora gli utenti iOS in Albania, Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Giamaica, Corea, Nuova Zelanda, Nicaragua, Nigeria e Regno Unito possono accedere all’app.

L’app ChatGPT funziona e si presenta come il sito web, con la cronologia delle conversazioni sincronizzata tra il computer e l’iPhone. Gli abbonati a ChatGPT Plus possono accedere a GPT-4 tramite l’app e ricevere risposte più rapide. L’app presenta una nuova funzione rispetto al sito web, che consente alle persone di utilizzare l’input vocale attraverso il riconoscimento vocale Whisper di OpenAI. Per ora, l’app è disponibile solo per iPhone, quindi gli utenti di iPad hanno ancora bisogno della versione desktop.

Per quanto riguarda la disponibilità di ChatGPT su smartphone a livello globale, OpenAI promette che questo accadrà “presto”. Ad oggi non esiste ancora un’app di ChatGPT disponibile per gli utenti Android, anche se nell’annuncio originale dell’app iOS di OpenAI l’azienda prometteva: “Utenti Android, sarete i prossimi!”.