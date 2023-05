Il Nothing Phone (2) avrà una batteria più grande e un nuovo processore

Nothing si sta preparando per il lancio del suo secondo smartphone. In questi giorni Carl Pei ha parlato di alcune novità che verranno introdotte dal nuovo telefono.

Nothing si sta preparando per il lancio del suo secondo smartphone. Il Nothing Phone 2 farà un slto di categoria. Se il primo entra un mid-range che imponeva alcune rinunce, il nuovo telefono si fermerà ad un passo dal poter essere considerato un top di gamma: sarà, infatti, equipaggiato con uno Snapdragon 8 Plus Gen 1. Più potenza richiede maggiore energia, ovviamente. Oggi l’azienda ha annunciato che il prossimo modello potrà contare su una batteria più grande ed efficiente.

Carl Pei, cofondatore e CEO di Nothing, ha menzionato in un’intervista a Forbes che il Nothing Phone 2 avrà una batteria da 4.700 mAh. Questo è un buon aumento rispetto alla batteria da 4.500 mAh presente sul Nothing Phone 1. Il Phone 1 aveva una durata della batteria decente, ma aveva anche un SoC Snapdragon 778G Plus efficiente dal punto di vista energetico e meno esigente.

Nell’intervista si menziona che il nuovo chip e la batteria, assieme, “migliorano le prestazioni dell’80%” rispetto al primo Nothing Phone (1). Cosa significa? Onestamente, non ne abbiamo la minima idea. Quasi sicuramente non significa che la batteria durerà l’80% in più o che la ricarica sarà più veloce dell’80%. L’azienda ha presentato anche un nuovo teaser, che tuttavia non rivela granché sul prossimo smartphone. Lo trovate in apertura a questa news.