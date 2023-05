Citadel: rinnovata per una seconda stagione la serie Prime Video

Prime Video ha annunciato oggi che la serie di successo Citadel è stata rinnovata per una seconda stagione, con Joe Russo alla regia di tutti gli episodi e l’executive producer David Weil nuovamente nel ruolo di showrunner. Lo spy thriller – interpretato da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, e con Lesley Manville e Stanley Tucci – continua a godere di uno straordinario successo in tutti i Paesi del mondo, tra cui l’India, l’Italia, il Brasile, il Sudafrica, il Regno Unito e gli Stati Uniti. È la seconda nuova serie originale più vista di Prime Video al di fuori degli Stati Uniti, e la quarta più vista in tutto il mondo. Tutti gli episodi della prima stagione di Citadel saranno disponibili per gli spettatori di Prime Video da venerdì 26 maggio.

Con tutti gli episodi della prima stagione di Citadel disponibili per il binge watching, il primo episodio sarà reso disponibile anche per coloro che non dispongono di un abbonamento Prime: al di fuori degli Stati Uniti, il primo episodio di Citadel sarà disponibile senza abbonamento Prime su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo da venerdì 26 maggio a domenica 28 maggio.

Citadel è un fenomeno veramente globale. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un nuovo franchise basato su un’idea originale che avrebbe fatto crescere il pubblico internazionale di Prime Video. Questo show ha attirato su Prime Video un numero enorme di nuovi spettatori da molte parti del mondo. L’enorme pubblico globale di questo debutto è una testimonianza della straordinaria visione di Joe e Anthony Russo, dell’incredibile talento di Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Lesley Manville e Stanley Tucci, e del lavoro instancabile dei team creativi, del cast e della troupe. Alla luce dello straordinario numero di clienti che hanno apprezzato questo show, non solo siamo entusiasti di rendere disponibile il primo episodio di Citadel a livello globale senza abbonamento, ma siamo inoltre felici di confermare che la serie tornerà per una seconda stagione.

ha commentato Jennifer Salke, head of Amazon e MGM Studios.

AGBO è entusiasta di entrare in questa prossima fase dello spyverse con Jen, Vernon e l’intero team di Amazon. L’innovativo storytelling di Citadel ha aperto la strada ad un’incredibile collaborazione mondiale con menti creative davanti e dietro la macchina da presa.

hanno affermato i produttori esecutivi Anthony e Joe Russo.

