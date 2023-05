YouTube permetterà di caricare i podcast usando un feed RSS: iniziati i primi test con la CNN

YouTube sta attualmente testando il caricamento dei podcast tramite RSS, ma solo con determinati programmi. I podcast sono stati distribuiti tramite RSS per anni e anni, tant’è che sono davvero poche le piattaforme che non consentono di caricare automaticamente gli episodi usando un feed RSS. Tant’è che quando Google ha annunciato che i podcast sarebbero diventati sempre più centrali all’interno di YouTube e YouTube Music, più di qualcuno aveva storto il naso davanti all’assenza di un supporto allo standard RSS.

Sembra che YouTube stia lavorando per colmare il prima possibile questo vuoto. Ad oggi, i creatori di contenuti che vogliono caricare un podcast su YouTube devono farlo manualmente. Non possono usare uno dei tanti servizi che consentono il cross-posting su più piattaforme diverse. È un bel problema, considerato che la community di appassionati di podcast è estremamente frammentata e divisa in decine di servizi diversi: alcune persone seguono i loro podcast preferiti su Spotify, altri su Google Podcast e via dicendo.

Stando a quanto si legge su un documento interno condiviso da Podnews, YouTube avrebbe iniziato a testare la possibilità di caricare i podcast tramite un feed RSS.

La funzionalità è attualmente in una fase di anteprima limitata, e l’azienda si sta limitando a svolgere i primi test con alcuni partner strategici. Due programmi noti che utilizzano questa funzione sono CNN One Thing e CityCast Pittsburgh. Il caricamento dei podcast tramite RSS su YouTube avviene automaticamente caricando i nuovi episodi man mano che vengono rilasciati tramite RSS. YouTube utilizza in automatico logo del programma per creare un video statico da accompagnare al file audio.