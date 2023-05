Tyler Rake 2: Chris Hemsworth è contento di lavorare al di fuori dalla Marvel

A giugno arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il film Tyler Rake 2, che vedrà come protagonista Chris Hemsworth. L’attore ha di recente parlato con Total Film, rivelando di essere contento di lavorare in un franchise che non sia Marvel.

Ecco le sue parole:

Adoro recitare questo personaggio, e adoro questo mondo. Mi piace avere qualcosa che non sia Marvel con cui avere a che fare, che abbia raggiunto un po’ di pubblico, e che sta radicato nel mondo reale. Credo che rispetto al primo film ne abbiamo realizzato uno migliore. E questa è una cosa rara peer un franchise. Sarebbe un peccato se non provassimo a farne anche un altro.

Il regista Sam Hargrave ha aggiunto:

Ci sono molte possibilità per questo franchise per espandersi. E sono entusiasta all’idea di pensare ad una nuova avventura per Tyler Rake. Vedremo come si potranno fare queste cose, soprattutto in base alla risposta del pubblico.

Tyler Rake 2 arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 16 giugno.