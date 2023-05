The Family Stallone è stato rinnovato per una seconda stagione

A meno di una settimana dal lancio nel nostro paese, The Family Stallone è stato confermato per una seconda stagione: il docureality, che vede protagonisti il candidato all’Oscar Sylvester “Sly” Stallone, sua moglie Jennifer Flavin Stallone e le loro figlie Sophia, Sistine e Scarlet, ha debuttato su Paramount+ il 18 maggio in diversi paesi, tra cui l’Italia. Con quest’annuncio, Stallone diventa effettivamente uno dei volti della piattaforma, visto anche il successo di Tulsa King, la serie fiction che lo vede protagonista nei panni di un capofamiglia mafioso italoamericano e che è stata rinnovata anch’essa per una seconda serie.

Questa la sinossi dello reality show:

Dopo aver interpretato alcuni fra i ruoli più leggendari nella storia del cinema, Sylvester Stallone, tre volte candidato all’Oscar è pronto affinché le telecamere catturino anche quello che lui considera il ruolo più importante della sua vita: quello di padre. Questa nuova serie, il cui cast include le tre figlie di Stallone, lo stesso Sly e la moglie Jennifer, permette di addentrarsi nella vita di una delle famiglie più celebri di Hollywood. The Family Stallone è prodotta dagli MTV Entertainment Studios, con Benjamin Hurvitz, Jessica Zalkind e Nadim Amiry come produttori esecutivi. Julie Pizzi, Farnaz Farjam e Jonathan Singer sono produttori esecutivi per Bunim-Murray Productions, con Lauren Goldstein, Valana Hunn, Chris Ray e Jason Williams come co-produttori esecutivi.

Sylvester Stallone: Per il mondo è l’uomo, il mito… la leggenda, ma per le sue figlie… è solo “papà”. Mentre è protagonista di grandi successi al botteghino, a casa si concentra sulla costruzione del futuro e sulla crescita di tre donne indipendenti e ambiziose.

Jennifer Flavin Stallone: Nata e cresciuta a Los Angeles, Jennifer è un’esperta donna d’affari nonché comproprietaria del marchio di benessere Serious Skin Care.

Sophia Stallone: La maggiore delle tre sorelle Stallone non è interessata a seguire le orme del padre. Anche se Sophia attualmente conduce un podcast, “Unwaxed”, insieme alla sorella Sistine, sta ancora trovando la sua strada nella vita e si sta concentrando sulle sue passioni.

Sistine Stallone: Attrice e modella, Sistine sta intraprendendo un nuovo viaggio come regista, e sta attualmente sviluppando il suo primo lungometraggio.

Scarlet Stallone: La più giovane delle sorelle Stallone e l’ultima a lasciare il nido, Scarlet si sta trasferendo nel suo appartamento, al college. Fin da bambina ha deciso di seguire le orme del padre e di diventare un’attrice, e ora appare al fianco di Sly nella sua nuova serie Tulsa King, anch’essa disponibile in esclusiva su Paramount+.

