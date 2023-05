Offerte Amazon: cuffie da gaming AstroA10 Gen2 in super sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di cuffie da gaming AstroA10 Gen2. Le cuffie sono disponibili ora al prezzo di 39,99€, ossia con uno sconto del 38% sul prezzo di listino. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 69,99€. Lo sconto segnalato dunque permette di risparmiare 30 euro sul prezzo originale. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le cuffie da gaming AstroA10 Gen2 sono dotate di un design leggero e di driver da 32 mm ottimizzati per sentire il gioco e i compagni di squadra con più chiarezza e precisione. Il pratico microfono flip to mute, inoltre, può essere sollevato per disattivare l’audio per la privacy e abbassato per comunicazioni nitide tramite microfono unidirezionale da 6,0 mm.

