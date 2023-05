Netflix, tutti i giochi gratuiti in arrivo a maggio 2023

Netflix ha pubblicato un nuovo blog post nel quale ci ricorda quali sono i giochi inclusi nell’abbonamento e accessibili tramite smartphone per il mese di maggio 2023. La lista comprende:

Laya’s Horizon – già disponibile

TRANSFORMERS Forged to Fight – già disponibile

World of Goo Remastered – già disponibile

Dungeon Boss: Respawned – 31 maggio

Laya’s Horizon è un’avventura open-world ispirata al volo con tuta alare. “Usa l’antico potere dei mantelli incantati della Gente del vento per affinare le tue abilità, affrontare sfide e volare attraverso percorsi a ostacoli che ti toglieranno il fiato.” recita la descrizione ufficiale.

TRANSFORMERS Forged to Fight, invece, è un gioco di ruolo ricco di azione che mette insieme più di trent’anni di storia e tradizione dei Transformers. Nel gioco saremo chiamati a prendere il controllo di personaggi come Optimus Prime, Megatron, Bumblebee, Waspinator, Rhinox, Grimlock, Soundwave e non solo in combattimenti in cui le linee temporali si scontrano.

World of Goo Remastered è gioco di rompicapi basato sulla fisica. “Milioni di palle Goo che abitano il bellissimo mondo di Goo amano esplorare, ma non sanno né di essere in un gioco, né di essere incredibilmente deliziose. Trascina e rilascia le palle Goo per costruire di tutto, dai ponti alle lingue giganti.”

Dungeon Boss: Respawned è un GDR strategico a turni che ci trasporterà in un epico viaggio tra goblin, guerrieri e altre creature fantastiche.

Ricordiamo che per accedere ai giochi gratuiti di Netflix è necessario scaricare l’app mobile e accedere alla sezione videoludica, che porta poi alla pagina dello store per ottenere il gioco gratuitamente.